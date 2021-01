Moon Knight: Ethan Hawke incarnerait le vilain de la série

Selon de nouveaux échos, Ethan Hawke serait en lice pour incarner le vilain de la prochaine adaptation télévisée de Marvel, Moon Knight.

En octobre, il a été rapporté qu'Oscar Isaac incarnerait le protagoniste de la série, Marc Spector, un soldat d'élite et mercenaire qui combat le crime après que Khonshu, le dieu égyptien de la Lune, a pris possession de son corps.

Selon The Hollywood Reporter, Hawke s'apprêterait maintenant à jouer son ennemi à l'écran. Marvel Studios n'a pas commenté la nouvelle et on ne sait pas exactement quel méchant l’acteur incarnera. Cependant, dans les bandes dessinées sur lesquelles la série Disney+ sera basée, le principal rival de Moon Knight est Bushman, un autre mercenaire devenu terroriste.

Le cocréateur d'Umbrella Academy, Jeremy Slater, est responsable du développement du projet, dont le tournage devrait commencer à Budapest, en Hongrie, en mars.

Disney n'a toujours pas officialisé le choix d'Oscar Isaac dans le rôle du Chevalier de la Lune, mais le directeur de la photographie Gregory Middleton a laissé échapper la nouvelle ce mois-ci.

«Eh bien, le secret est dévoilé. C'est un honneur de participer à l'introduction d'un nouveau personnage dans le MCU (Marvel Cinematic Universe) #MoonKnight. Qui a dit que les cinéastes s'inquiétaient des costumes blancs! Pas s'ils sont des personnages complexes interprétés par des artistes incroyables comme Oscar Isaac. Merci au directeur Mohamed Diab et au #mcu de m'avoir invité à bord», a-t-il écrit sur Instagram.