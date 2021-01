Nintendo lance l’année avec des rabais sur Super Mario Maker 2 et plusieurs autres jeux

Ce n’est pas parce que les promotions de «fin d’année» sont derrière nous qu’il n’y a plus moyen d’économiser. Nintendo, par exemple, propose des «soldes du Nouvel An» sur sa boutique numérique pour, justement, célébrer l’arrivée de 2021. Comme c’est pratique!

Et bonne nouvelle, à travers les titres sélectionnés, on retrouve quelques jeux édités par Nintendo, comme les excellents Super Mario Maker 2 et Yoshi’s Crafted World.

Pour profiter de ces rabais, il faudra toutefois faire vite, ceux-ci seront offerts jusqu’au 21 janvier en fin de soirée.

Sans plus attendre, voici donc quelques aubaines pour la Nintendo Switch qui ont retenu notre attention.

Alien: Isolation

44,99$ 24,99$

24,99$ Arms

79,99$ 55,99$

55,99$ Brothers: A Tale of Two Sons

18,89$ 13,22$

13,22$ Captain Toad: Treasure Tracker

49,99$ 34,99$

34,99$ Castle Crashers Remastered

18,89$ 11,33$

11,33$ Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics

49,99$ 34,99$

34,99$ Fuser

79,99$ 52,79$

52,79$ Good Job

25,19$ 17,63$

17,63$ Gris

20,99$ 8,39$

8,39$ Immortals Fenyx Rising

79,99$ 53,59$

53,59$ Just Dance 2021

59,99$ 35,99$

35,99$ Katamari Damacy Reroll

39,99$ 13,19$

13,19$ Kirby Star Allies

79,99$ 55,99$

55,99$ Ori and the Will of the Wisps

39,99$ 33,99$

33,99$ Puyo Puyo Tetris 2

53,49$ 39,99$

39,99$ Splatoon 2

79,99$ 55,99$

55,99$ Super Mario Maker 2

79,99$ 55,99$

55,99$ Terraria

39,99$ 19,99$

19,99$ Yoshi’s Crafted World

79,99$ 55,99$

Pour voir l'ensemble de la vente, c'est par ici!

