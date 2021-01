Oui, il existe un grille-pain à 430$ et je l’ai essayé

Pour le prix d’une dizaine de grille-pain abordables, le Revolution Cooking R180 promet de griller mieux et plus rapidement le pain que les appareils pour la plèbe auxquels on est habitués. Après une mise à l’essai en bonne et due forme et quelques kilos accumulés, force est de constater que c’est vrai, mais qu’il y est possible, étonnamment, de faire mieux.

Il suffit de jeter un coup d’œil au R180 pour comprendre qu’on n’a pas affaire à un grille-pain comme les autres. L’appareil est massif, malgré ses fentes pour deux tranches seulement, avec un format angulaire futuriste et, surtout, un immense écran tactile.

Photo: Maxime Johnson

Pour griller, on choisit l’aliment de son choix (pain, gaufre, muffin anglais, bagel ou pâtisserie de type Pop-Tart), on sélectionne s’il est frais ou congelé ou si on veut seulement le réchauffer et on choisit son degré de grillage. Des petites photos nous indiquent même le niveau de brun auquel on peut s’attendre. Personnellement, je suis du type 4, soit un brun plus pâle que foncé, mais quand même croustillant.

Quand tout est à notre goût, on pèse sur start (l’interface n’est offerte qu’en anglais pour le moment). Le pain descend alors tout seul et l’écran indique les étapes du processus à mesure qu’elles sont franchies: réchauffer, brunir et finalement «croustiller». Quand c’est prêt, le pain remonte tout doucement et une petite sonnerie se fait entendre.

Une analyse pain par pain

«La technologie des bobines de chauffage a 100 ans. Toi et ton pain méritez mieux», affirme le PDG de Revolution Cooking sur la page Amazon du grille-pain. Dans l’ensemble, il est vrai que le système de chauffage InstaGlo du R180 est efficace. Non seulement celui-ci est rapide, mais le système parvient à griller seulement l’extérieur du pain, tout en conservant l’intérieur moelleux.

Ce grille-pain intelligent permet donc d’avoir un pain bien grillé, qui n’est pas sec pour autant. Attention cependant: tous les aliments ne se valent pas avec le R180.

Pain

L’algorithme de grillage du R180 est optimisé pour du pain tranché commercial. Le pain que j’ai acheté chez Dollarama pour l’occasion sortait du grille-pain avec le bon niveau de brun. Malheureusement, ce n’est pas le cas du pain de boulangerie, surtout les miches plus denses. Pour ces dernières, il faut y aller un peu par essai et erreur afin de trouver les paramètres à sélectionner qui nous satisfont le mieux.

Photo: Maxime Johnson

Muffin anglais

Probablement l’aliment qui se démarque le plus avec le R180, puisqu’un muffin anglais est à son meilleur lorsqu’il est mou à l’intérieur et foncé à l’extérieur, un équilibre délicat que parvient à atteindre avec brio l’appareil de Revolution Cooking.

Bagel

Le R180 est efficace par défaut pour les bagels frais, mais pas pour ceux qui datent de quelques jours et qui ont besoin de cuire un peu plus pour ne pas être pâteux en bouche. Ici aussi, il faut y aller à tâtons pour trouver la combinaison qui nous convient, en fonction du type de bagel, de sa fraîcheur et de s’il est congelé ou non. Peut-être que le R180 fonctionne mieux avec des bagels de New York, mais je ne vais certainement pas me rabaisser à faire cet essai.

Gaufre

Trois types de gaufres ont été testées ici: des gaufres Eggo (excellent résultat), des gaufres Eggo de la Pat’Patrouille (très bon résultat, mais le visage des chiots était un peu plus noirci qu’à la normale) et des gaufres belges qui avaient été congelées (résultat correct, mais comme avec les vieux bagels, le centre semblait un peu pâteux).

Pop-Tart

Je n’ai pas essayé de Pop-Tart, mais je vais mettre ce texte à jour si me résous à le faire au cours des prochaines semaines (s’ils lancent une sorte de grille-pain à l’effigie de la Pat’Patrouille ou si l’envie me prend après avoir revu l’excellent film Can’t Hardly Wait, où une passion partagée pour ces pâtisseries industrielles fait en sorte que Preston tombe amoureux d’Amanda).

Photo: Maxime Johnson Le fameux InstaGlo

Détail à noter, le R180 fait descendre et remonter les aliments automatiquement. Le système a de nombreux avantages: il permet de faire ressortir les petits muffins anglais à la bonne hauteur pour les prendre sans devoir insérer une fourchette dans la fente du grille-pain, et personne ne fait de crise cardiaque lorsque les ressorts tentent de faire sortir le pain après la cuisson. Malheureusement, le mécanisme est aussi imparfait. Le pain blanc, par exemple, n’est parfois pas placé à la bonne position dans le R180, et il arrive donc qu’un des côtés de la tranche (celui qui était vers le haut) ne soit pas suffisamment grillé. Notons qu’il est probable que le pain à 2$ acheté pour l’occasion (une marque qui commence en «gadou» et se termine en «oua») était trop léger et a donc mal été détecté par les capteurs du grille-pain, ce qui pourrait expliquer ce problème. Des essais approfondis avec différentes marques et une véritable analyse statistique permettraient de mettre la chose au clair.

Côté temps, la durée varie d’une fois à l’autre, selon ce qu’on grille, l'état du pain et le niveau de brun souhaité, mais il faut compter environ 80 secondes pour griller du pain frais.

Ceci n’est pas un grille-pain connecté

En théorie, les principaux défauts du grille-pain – algorithme qui n’est pas optimisé pour le bon pain, mauvais positionnement des tranches, interface unilingue – pourraient tous être corrigés par une mise à jour logicielle.

Le R180 n’est toutefois pas un grille-pain connecté, ce qui est étonnant pour un appareil doté d’un grand écran et qui analyse l’intensité du courant pour ajuster le grillage en conséquence. Il ne capte pas de Wi-Fi et il n’a pas de port USB.

Si l’idée me semblait bonne au début (car après tout, qui veut mettre à jour le micrologiciel de son grille-pain le matin?), force est de constater que l’oubli est finalement plutôt un inconvénient. C’est dommage.

Même avec ses défauts, le Revolution Cooking R180 est meilleur que tous les autres grille-pain que j’ai essayés à ce jour. Mais à 430$, je dois avouer que je m’attendais à la perfection, ce qui n’est pas le cas ici.

Le grille-pain R180 mis à l’essai ici a été fourni par Revolution Cooking.