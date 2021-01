Ce jeu web gratuit résume à merveille l’année TRÈS SPÉCIALE que nous venons de passer

Avec ses cataclysmes variés, 2020 inspirera assurément d’excellents films-catastrophes dans quelques années.

D’ici là, on retrouve toutefois déjà sur le web un jeu gratuit où l'on s’est chargé d’adapter dans un format ludique les événements chaotiques des derniers mois.

2020 Game – un titre qui ne prête pas beaucoup à confusion – vous permettra donc de «revivre» les différents moments charnières de 2020 sous la forme d’un bref jeu de plateforme rétro. COVID-19, feux en Australie et campagne présidentielle cauchemardesque aux États-Unis: pas mal tout y est.

Traverser le jeu illustré dans un très joli style «pixel art» ne vous demandera que trois ou quatre minutes. Ça vaut donc le coup de l’essayer.

Notons en plus qu’il s’agit de l’œuvre d’un seul homme, Max Garkavyy, qui a développé le titre en solo pendant environ six mois. Voilà une raison de plus de tenter l’expérience!

Pour essayer 2020 Game, vous n’avez qu’à cliquer ici!

