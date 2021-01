Esport: une blessure au pouce force un joueur professionnel de 25 ans à prend sa retraite

Le joueur professionnel d’esport Thomas «ZooMaa» Paparatto a remercié ses admirateurs pour «cette incroyable aventure» après qu’une blessure au pouce l’a contraint à prendre sa retraite à 25 ans.

L’Italien qui jouait sous le pseudonyme ZooMaa a été joueur professionnel pendant huit ans sur Call of Duty. «Cela me brise le cœur de m’éloigner de ce jeu dans lequel j’ai mis tout mon cœur et toute mon âme chaque jour pendant huit ans,» a déclaré l’ancien joueur des New York Subliners, une des meilleures équipes de la Call of Duty league, mardi sur Twitter.

Taking a step back from competitive Call of Duty...



Read: https://t.co/z3g9YRIvnC — NYSL ZooMaa (@ZooMaa) January 19, 2021

Une ancienne blessure à la main, qui l’avait contraint à se faire opérer, est réapparue et il est devenu très difficile pour lui de continuer la compétition «contre certains des meilleurs joueurs du monde». «Je ne regrette rien et je suis reconnaissant d’avoir eu une longue carrière, à haut niveau, en faisant ce que j’aime le plus,» a-t-il ajouté.

Son annonce a provoqué les réactions émues d’autres joueurs professionnels. «Tu vas me manquer, mon frère. Tu es vraiment l’un de mes meilleurs amis dans ce milieu», a déclaré le triple champion du monde James «Clayster» Eubanks. Paparatto a annoncé que, malgré sa blessure, il resterait engagé dans le milieu des jeux vidéos. Il a d'ailleurs invité ses abonnés à suivre sa chaîne Twitch, qui compte déjà plus de 111 000 fans.