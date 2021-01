Une boîte de cartes Pokémon s’est vendue aux enchères plus de 400 000 $US

On peut faire plein de choses avec 408 000 $US: acheter une maison, se lancer en affaires, stationner une Lamborghini flambant neuve dans sa cour. C’est aussi possible de dépenser cette somme dans une vente aux enchères pour mettre la main sur une très rare boîte de cartes Pokémon.

Comme l’a découvert Polygon, un individu a choisi la dernière option en début de semaine, dépensant 408 000 $US, on le répète, pour décrocher un ensemble encore scellé, datant de 1999, de la première édition de cartes Pokémon.

Vendue à un prix record par Heritage Auctions, la boîte contient 36 paquets de 11 cartes, pour un grand total de 396 cartes.

Image courtoisie Heritage Auctions

Parmi celles-ci, le nouveau propriétaire pourrait notamment retrouver –ou pas– une carte de Charizard de première édition, ce qui pourrait l’aider, disons, à rentabiliser un peu son investissement. On ne lui souhaite juste pas trop de Rattata.

Image courtoisie Heritage Auctions

Un ensemble du genre, également scellé, avait été vendu en 2018 pour 56 000 $US. En ce sens, il est assez particulier de voir à quel point les prix ont gonflé depuis quelques mois dans le monde de la collection des cartes Pokémon.

En octobre, le rappeur Logic a notamment payé 183 000 $US pour une carte de Charizard, alors que, la fin de semaine dernière, une rare carte de Blastoise, imprimée en seulement deux exemplaires, a trouvé preneur pour 360 000 $US.

On vous le dit, même si vous le savez déjà: ça fait beaucoup, beaucoup d’argent. Et la tendance du marché ne risque pas d’être à la baisse au cours des prochaines années...

