Animal Crossing: le carnaval débarquera dans New Horizons en février

C’est le temps de dépoussiérer votre exemplaire d’Animal Crossing: New Horizons, puisque le carnaval s’invitera sur votre île en février.

Hélas, ne vous attendez pas à recevoir la visite de ce cher Bonhomme: ce n’est pas le Carnaval de Québec qui agrémentera le populaire jeu de Nintendo, mais bien des célébrations inspirées du Mardi gras de La Nouvelle-Orléans.

Cela dit, celles-ci s’annoncent hautes en couleur, avec notamment le passage du paon Roberto (Pavé, pour nos amis anglophones) le 15 février prochain, qui vous éblouira avec ses mouvements festifs de danse si vous arrivez à trouver des plumes colorées aux quatre coins de l’île. Pour l’occasion, de nouvelles réactions et des morceaux de vêtement uniques seront également disponibles auprès de la boutique Nook et de celle des Sœurs Doigts de Fée.

Image courtoisie Nintendo

D’ici là, entre le 1er et le 14 février, vous aurez l’occasion d’acheter via le terminal Nook Stop des cœurs en chocolat et des bouquets en forme de cœur afin de vous préparer à fêter virtuellement la Saint-Valentin avec vos voisins tout aussi virtuels.

Nintendo mentionne aussi que d’autres événements spéciaux seront soulignés dans Animal Crossing: New Horizons au cours des prochaines semaines à l’aide d’articles inédits, comme pour le jour de la marmotte et la «célébration du gros gibier» (même si on se demande ce que c’est).

La mise à jour sera accessible dès le 28 janvier prochain. Par ailleurs, Nintendo prévoit encore ajouter du nouveau contenu à Animal Crossing: New Horizons en mars prochain.

