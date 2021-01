Apple propose de faire de l'exercice en écoutant des vedettes inspirantes

Faire du fitness ou de la marche en écoutant Dolly Parton vous parler de l'influence de son enfance dans sa carrière, c'est désormais possible, grâce à la nouvelle série de podcasts « Time to Walk » que vient de lancer Apple. Disponible uniquement aux États-Unis pour le moment, pour les abonnés à Fitness+, elle est destinée à les motiver encore davantage pendant qu'ils pratiquent un exercice physique.

Cette « nouvelle expérience » est en fait une série de podcasts réservés aux abonnés à l'application Fitness+ disposant d'une Apple Watch. Il s'agit d'histoires inspirantes, faites de témoignages et de morceaux de musique, censées aider à marcher et à faire de l'exercice. Les quatre premiers épisodes, qui durent de 25 à 40 minutes, mettent en scène quatre personnalités très différentes : la vedette de la country Dolly Parton (« I Will Always Love You »), le chanteur Shawn Mendes (« Senorita »), le basketteur Draymond Green (Golden State Warriors) et l'actrice Uzo Aduba ("Orange Is The New Black).

Chaque épisode de la série « Time to Walk » fait la part belle à des moments forts et inspirants de la vie de ces célébrités. Là où Dolly Parton évoque par exemple sa famille et son enfance à la campagne dans le Tennessee, Draymond Green réfléchit quant à lui aux vertus de l'échec et comment faire fi des critiques. De la musique vient alimenter le tout, ainsi que des photos à regarder sur sa montre. Selon Apple, ces programmes sont destinés à motiver et inspirer encore davantage, tout en continuant à faire de l'exercice.

Ce service est pour l'instant réservé aux seuls Américains. Pour rappel, l'abonnement à Fitness+ revient à 9,99 dollars par mois.