Apple: voici comment connecter plus d’un écran à son Mac M1

En décembre dernier, mon nouveau MacBook Pro équipé de la toute nouvelle puce M1 conçue par Apple elle-même remplaçait le même modèle d’ordinateur portatif à processeur i5 d’Intel acquis en 2017.

Ces nouveaux portatifs font appel à un type de puce appelé puce-système (system on chip). Ce qui signifie que le processeur, la mémoire vive et la carte graphique sont tous intégrés dans une puce, au lieu d’être composantes distinctes.

Or, pour une raison inconnue, les ports Thunderbolt 3 format USB-C (nouvellement désigné USB 4) de ces nouveaux MacBook Pro et Air M1 ne supportent qu’un seul moniteur externe. Dans la fiche technique sur leur page Web, l’ordinateur prend en charge « un moniteur d’une définition allant jusqu’à 6K à 60 Hz ».

Remarque sur le troisième modèle à puce-système d’Apple, le Mac mini M1, cet ordinateur peut connecter deux moniteurs externes, un par le port USB4 (Thunderbolt USB-C) et un second par le port HDMI.

Comment connecter deux moniteurs... ou plus !

Si je pouvais à l’aide de ma station d’accueil Caldigit TS3 Plus connecter mes deux moniteurs externes avec mon ancien MacBook Pro Intel, ce n’était plus le cas avec mon nouveau MacBook Pro M1.

En fouillant sur le Net, on découvre qu’il est possible de connecter non pas un ou deux, mais plusieurs moniteurs ou écrans et même des téléviseurs.

Pour cela, il faut être prêt à faire un petit investissement qui en vaut largement la peine, l’achat d’adaptateurs comme ceux de Startech.com.

Ce fabricant nomme son produit USB 3.0 to DVI/VGA External Video Card Multi Monitor Adapter. Bref, cet adaptateur contourne la limitation en passant par les ports USB 3.0 (ou 2.0) libres, dans mon cas, ceux de ma station Thunderbolt Caldigit TS3.

Trouvée contre 95 $ sur Amazon.ca, il y a plusieurs modèles d’adaptateurs pouvant pratiquement connecter tous types de moniteurs en fonction des ports utilisés (HDMI, DVI, etc.) sur votre écran.

Acheté à la fin décembre, aucun problème à signaler. Sur cette vidéo de Ruslan Tulupov, celui-ci a démontré qu’on pouvait connecter jusqu’à six écrans (moniteurs et téléviseurs) avec ces adaptateurs de marque Startech et Plugable et que le ordinateurs à puce M1 pouvaient les gérer sans difficulté.

Bien entendu, ces adaptateurs sont conçus pour étendre le nombre d’écrans dans une utilisation quotidienne, et non pour des jeux vidéo exigeants.

Autre avantage imprévu, il n’est plus nécessaire de redémarrer mon MacBook Pro M1 quand vient le moment de le connecter à la station Caldigit, elle-même reliée à mes deux écrans. Alors qu’avec le modèle Intel i5, le redémarrage était préférable pour lui faire reconnaître tous les écrans quand je passais d’un poste de travail à l’autre.

Par contre, la fonction Night Shift des Préférences système de macOS qui réduit la lumière bleue n’est plus disponible pour l’écran relié par l’adaptateur Startech.

Sans cette option des adaptateurs vidéo USB, je devais soit me passer du second écran, soit remplacer les deux écrans par un autre d’au moins 40 po – ce qui aurait exigé une facture proche des quatre chiffres.