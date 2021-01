Black Panther 2: Michael B. Jordan veut reprendre le rôle de Killmonger

Michael B. Jordan aimerait pouvoir reprendre son rôle de méchant pour la suite de Black Panther.

L'acteur a joué le rôle d'Erik « Killmonger » Stevens dans le film de 2018, aux côtés de Chadwick Boseman dans le rôle du super-héros, et malgré la mort de son personnage, la star de Creed a évoqué la possibilité que Killmonger retourne au Wakanda.

« C'est quelque chose qui me tient très, très à cœur pour de nombreuses raisons évidentes. J'ai eu une année très difficile en perdant un de mes proches. Et ce que cela signifie pour cette franchise, c'est que ça a été dévastateur. Mais être dans ce monde avec un personnage que j'aimais jouer, et travailler avec Ryan Coogler et toutes ces choses-là, c'est la famille. Nous avons créé une famille là-bas. Je pense donc que le fait de pouvoir être à nouveau dans ce monde est quelque chose qui sera toujours sur la table, d'une manière ou d'une autre », a-t-il déclaré à People.

En juillet 2019, le patron des studios Marvel, Kevin Feige, a démenti les rumeurs selon lesquelles la star de Creed reviendrait pour la suite du grand succès de Black Panther, et a affirmé que le réalisateur Ryan Coogler commençait seulement « à esquisser les grandes lignes du film ». Ces plans ont été bouleversés par la nouvelle de la mort de Chadwick Boseman l'année dernière, suite à la longue bataille privée de l'acteur contre le cancer du côlon.

Pour l'heure, aucun détail n'a été révélé sur l'intrigue de ce Black Panther 2