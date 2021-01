IKEA: un aperçu de la collection gaming avec ASUS ROG s'est retrouvé sur le web [PHOTOS]

À la veille du dévoilement officiel de la collaboration entre IKEA et ASUS ROG, quelques images de la nouvelle collection de meubles et d'accessoires se sont retrouvées sur les réseaux sociaux.

C’est en septembre dernier qu’IKEA et ASUS ROG annonçaient une collaboration sur une collection de mobilier et d'accessoires abordables destinée aux gamers.

Des images de la collection se seraient retrouvées sur le web à l'aube du dévoilement officiel, via le compte Twitter @momomo_us, toutefois.

De prime abord, on peut déjà constater le choix de la couleur noire et les motifs placardés un peu partout à l’effigie de ASUS ROG. Parmi les produits, on retrouve des bureaux debout, des supports surélevés pour les tours d’ordinateurs, des tapis de souris, des panneaux muraux perforés, des crochets et même un porte-gobelet.

Twitter @momomo_us

Twitter @momomo_us

Twitter @momomo_us

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA

IKEA et ASUS ROG dévoileront officiellement le fruit de leur collaboration demain, le 29 janvier. La collection sera lancée d’abord sur le marché chinois en février 2021, puis dans le reste du monde en octobre 2021.

