La 5G sur de bons rails grâce aux ventes d'Apple et de son iPhone 12

Apple a connu une fin d'année 2020 record en vendant plus de 90 millions d'iPhone dans le monde au 4e trimestre. Sur cette période, le constructeur américain a écoulé plus de téléphones intelligents que Samsung, le leader du marché. Le succès colossal et immédiat de l'iPhone 12 démontre aussi une forte attente du public envers les terminaux compatibles 5G.

Selon les derniers chiffres communiqués par le cabinet IDC, il s'est vendu au total près de 386 millions de téléphones intelligents dans le monde au 4e trimestre 2020, contre 370 millions un an plus tôt, soit une hausse de 4,3%. Cela permet donc au marché de terminer l'année en trombe, après un premier semestre catastrophique.

Le fait marquant, c'est donc Apple qui domine le trimestre, devant son éternel rival Samsung, tandis que dans le même temps les ventes de Huawei s'effondrent, surtout hors d'Asie. Numéro 1 mondial des ventes il y a encore peu, le constructeur chinois est désormais distancé par Xiaomi et Oppo.

Top 5 des vendeurs de téléphones intelligents dans le monde au 4e trimestre 2020

1. Apple, 90,1 M (+22,2% en un an)

2. Samsung, 73,9 M (+6,2%)

3. Xiaomi, 43,3 M (+32%)

4. Oppo, 33,8 M (+10,7%)

5. Huawei, 32,3 M (-42,4%)