Parks & Recreation est enfin sur Netflix Canada et on capote

Bonne nouvelle pour ceux qui trouvent la vie plate ces temps-ci, Parks & Recreation est disponible sur Netflix Canada depuis ce matin!

Il est donc maintenant possible de regarder sur Netflix les sept saisons de la série culte mettant en vedette Amy Poehler et Nick Offerman. Pour nos voisins du Sud, il faut plutôt être abonné au service Peacock TV de NBC.

Les membres américains de Netflix ont également récemment perdu The Office, qui est partie du côté de Peacock, mais la série est toujours disponible pour les spectateurs canadiens.

« Je suis vraiment heureux parce que ça va permettre à plein de gens de découvrir cette merveilleuse série, qui est malheureusement pas mal moins connue ici au Canada que, par exemple, The Office », explique Raphaël de Pèse sur Start, grand fan de Parks & Rec. « Pis j'aimerais ça jouer aux Cônes de Dunshire. Ben est le meilleur ».

La série Parks & Recreation a été créée par Greg Daniels et Michael Schur, qui ont également travaillé sur The Office. Elle emprunte également le style « Mockumentary » popularisé par The Office, mais cette fois-ci, les personnages excentriques sont plutôt des employés du gouvernement.

« Quelle excellente façon de commencer le mois de février », a déclaré Kazzie de Pèse sur Start. « J'ai déjà terminé The Office pour la 17e fois, alors Parks & Rec arrive au bon moment. On a besoin de rire ces temps-ci! »

La première saison n'avait pas été un grand hit auprès des critiques, mais la série s'est rapidement améliorée quand elle s'est éloignée de celle qui l'a inspirée. Au début, Leslie Knope, incarnée par Amy Poehler, était un peu incompétente comme Michael Scott (Steve Carell) dans The Office. Mais quelques ajustements ont été apportés à son rôle, et c'est plutôt sa grande compétence qui est célébrée tout au long de la série.

« Le fait de retrouver Ron, Leslie et April sera comme une pilule de bonheur pur pour moi! Ça risque aussi de me rappeler à quel point je m'ennuie de mes collègues de bureau... », a déclaré Lemus de Pèse sur Start lorsqu'elle a appris la nouvelle.

Bon visionnement!

