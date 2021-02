Mass Effect: la version remastérisée de la trilogie originale sortira en mai

Vous avez envie de replonger dans les trois premiers volets de Mass Effect ou encore de vivre l’aventure pour la première fois? Ce printemps, ce sera l’occasion parfaite de le faire, alors qu’une version remastérisée de la trilogie originale verra le jour le 14 mai prochain.

Mass Effect: Legendary Edition s’est ainsi révélé plus en détails ce mardi, alors que BioWare a partagé une nouvelle bande-annonce et dévoilé la date de sortie de la collection sur PS4, Xbox One et PC.

Celle-ci offrira notamment des textures revues, une résolution en 4K et un meilleur éditeur de personnage, mais aussi quelques ajustements sur le premier Mass Effect, qui sera revu pour ressembler un peu plus à ses successeurs.

En plus d’une nouvelle interface, ce dernier bénéficiera entre autres d’améliorations sur le plan de l’intelligence artificielle des coéquipiers, des combats avec les boss et des armes.

Notons que Mass Effect: Legendary Edition sera compatible avec la PS5 et la Xbox Series X/S, mais qu’aucune mise à niveau particulière ne sera offerte pour les consoles de nouvelle génération de Sony et de Microsoft.

