Petpuls: ce collier décoderait les émotions de votre chien

Petpuls est le nom de cette nouvelle boîte techno originaire de Corée du Sud, dont le collier du même nom serait capable d’interpréter les émotions de votre chien grâce à la technologie de reconnaissance vocale.

Cette technologie, qui repose sur des algorithmes d’intelligence artificielle, comprend une base de données de plus de 10 000 échantillons d’aboiements de 50 races de chiens, en fonction de quatre tailles différentes. À un taux de 80%, celle-ci pourrait détecter et déterminer cinq états émotionnels différents de votre animal favori: détendu, anxieux, en colère, triste ou heureux, selon le site web petpuls.net.

«Grâce à notre technologie de reconnaissance vocale basée sur l'intelligence artificielle — le brevet est en instance —, le système Petpuls utilise un collier intelligent et l'application pour téléphone intelligent iOS et Android pour analyser l'état émotionnel de votre chien ainsi que son bien-être physique, vous permettant ainsi de mieux comprendre votre chien sur toute sa longévité.»

Mises à jour continues et réseau Wi-Fi

Comme la base de données et les algorithmes sont régulièrement mis à jour, le programme gagnerait en précision.

Le fabricant entrevoit une autonomie de l’appareil allant de 8 h à 10 h, il se connecte par Wi-Fi et on le recharge idéalement la nuit. En dehors du réseau sans fil, les données du collier sont transmises au téléphone intelligent et se synchronisent une fois qu’il est reconnecté au réseau.

Dans sa stratégie marketing, l’entreprise cherche également à construire une communauté d’amoureux des animaux (très nombreux) et de professionnels pour «travailler tous ensemble et servir nos chiens avec amour et attention».

Petpuls a par ailleurs remporté deux prix, ceux de l’International Business Awards (Silver 2020 Stewie Winner) et du CES 2021 (Innovation Awards 2021 Honoree).

Chose certaine, les commandes affluent sur leur site, si bien que les ventes se font dans l’ordre du premier arrivé, premier servi, et ce, malgré des stocks qui ne seront reconstitués qu’à la fin mars.

Prix: le modèle de 16,3 pouces demande 99$ US ou 108$ US pour le collier de 30,5 po.