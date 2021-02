Quantic Dream ouvre un studio à Montréal

L'entreprise française Quantic Dream vient s'installer à Montréal avec un tout nouveau studio de développement de jeux vidéo.

Le chapitre montréalais de Quantic Dream sera dirigé par Stéphane D'Astous, qui a travaillé aux studios d'Eidos Montréal dans le passé.

Quantic Dream Stéphane D'Astous, directeur général de Quantic Dream à Montréal

«Près d'un quart de siècle après sa naissance à Paris, la maison Quantic Dream s'agrandit avec l'ouverture d'un second studio, cette fois situé à Montréal. Un choix évident, puisque la métropole québécoise s'est imposée depuis de nombreuses années comme l'une des capitales mondiales du jeu vidéo», peut-on lire dans le communiqué affiché sur le site de Quantic Dream.

Les nouveaux employés du studio Quantic Dream de Montréal s'installeront dans un immeuble de l'avenue Atwater aussitôt que les conditions sanitaires le permettront.

Selon IGN et Games Industry, le volet montréalais travaillera sur un nouveau projet en collaboration avec les studios parisiens. Le fondateur de Quantic Dream, David Cage, indique que le prochain jeu explorera d'autres genres, au-delà du style narratif popularisé par Quantic Dream.

Quantic Dream est un développeur et éditeur français fondé à Paris en 1997. Le studio est connu pour ses jeux de narration interactive, dont Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit: Become Human.

Suivez-nous sur Twitch!