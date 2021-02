Suicide Squad: John Cena révèle sa cascade la plus difficile sur le tournage

John Cena a révélé son moment le plus difficile sur le tournage de Suicide Squad: manger 40 empanadas en une seule prise.

Lors d'une apparition dans le Tonight Show avec Jimmy Fallon, le catcheur devenu acteur a partagé une photo de lui luttant pour manger le 37e empanada pour la scène demandée par le réalisateur James Gunn.

« Les cascades étaient incroyables, et le tournage du film était difficile, mais ça, à ce moment précis, c'est le visage de la défaite. C'était une grosse prise, parce que l'esprit horriblement beau et fou de James Gunn opère en tellement de morceaux complexes qu'il voulait cette grosse prise géante. J'ai dû le faire 40 fois, et j'ai failli me rendre malade. C'était ma cascade la plus difficile dans The Suicide Squad », a-t-il révélé.

The Suicide Squad verra Margot Robbie reprendre le rôle de Harley Quinn, aux côtés de Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney, Idris Elba et Peter Capaldi et John Cena, donc. Sa sortie est prévue pour le mois d'août.