Voyez le retour de Wayne’s World (et les autres pubs du Super Bowl 2021)

Depuis un moment, le Super Bowl et ses fameuses publicités semblent ressusciter annuellement un personnage iconique de la culture populaire.

Après The Dude (The Big Lebowski) en 2019 et Phil Connors (Groundhog Day) en 2020, c’est au tour de Wayne Campbell et Garth Algar (Wayne’s World) de revenir «d’entre les morts» pour présenter une publicité d’Uber Eats.

Mike Myers et Dana Carvey ont évidemment quelques rides en plus, mais, avouons-le, il fait bon de revoir les deux animateurs de sous-sol reprendre du service. Et ce, même si, quelque peu ironiquement, c’est dans un cadre promotionnel!

Évidemment, Myers et Carvey ne sont pas les deux seules vedettes à s’être prêtées à la (lucrative) activité qu’est le tournage d'une publicité pour le Super Bowl en 2021.

De fait, Will Ferrell, John Cena, Michael B. Jordan, Maya Rudolph, Matthew McConaughey, Dan Levy, Jason Alexander, Mila Kunis et Ashton Kutcher, notamment, seront eux aussi en tête d’affiche pendant les pauses publicitaires de l’ultime partie de football de l’année, que disputeront dimanche les Buccaneers de Tampa Bay et les Chiefs de Kansas City.

D’ici là, voici quelques publicités du Super Bowl 2021 qui ont également attiré notre attention!

Amazon (avec Michael B. Jordan)

General Motors (avec Will Ferrell, Awkwafina et Kenan Thompson)

Doritos (avec Matthew McConaughey)

Mountain Dew (avec John Cena)

Tide (avec Jason Alexander)

Cheetos (avec Mila Kunis, Ashton Kutcher et Shaggy)

M&M’s (avec Dan Levy)

Klarna (avec Maya Rudolph)

