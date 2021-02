Essayez plus de 500 démos de jeux vidéo dans le cadre du Steam Game Festival

Le Festival des jeux Steam est en cours, permettant aux abonnés de profiter de plusieurs démos de jeux jusqu’au 9 février. Ce n’est pas tout: il y a également des diffusions de jeux ainsi que des discussions avec les développeurs!

Il est possible d’essayer plus de 500 démos de jeux vidéo pour tous les goûts. Il y a des FPS, des dungeon crawlers, les genres sandbox et point and click, des JRPG et plus encore.

Capture d'écran Steam

Comme Steam a déjà un algorithme assez impressionnant, la plateforme risque de vous suggérer en premier des titres correspondant à vos goûts. J’ai donc eu quelques suggestions un peu louches, mais j’ai trouvé aussi quelques perles que j’ai pu tester.

Builder Simulator

Live Motion Games / Playway

L’algorithme commence à être habitué à mes goûts douteux en gaming. Les habitués de Pèse sur start ne seront certainement pas surpris de cette suggestion.

J’ai donc la démo Builder Simulator et, à ma grande surprise, le jeu roulait assez bien malgré quelques bogues. J’ai construit une partie d’une maison en suivant tout simplement le tutoriel. Ce jeu plaira certainement aux fans de House Flipper!

Little Nightmares 2

Bandai Namco Entertainement

L’excellent Little Nightmares est sur le point de sortir son deuxième chapitre, et la démo gratuite disponible sur Steam donne un petit avant-goût de ce qui s’en vient. Il faudra se faufiler sans se faire détecter par des gros méchants, et utiliser son environnement pour traverser chaque étape. Un peu comme Inside et Limbo! Une démo super charmante, mais un peu courte!

Little Nightmares 2 sort le 10 février 2021.

Ranch Simulator

Excalibur Games / Toxic Dog

Bon, un autre jeu de simulation. Écoutez, on a tous nos goûts, et moi, j’aime les jeux plates.

La démo de Ranch Simulator fut une grande surprise. On commence le tout avec du character design assez complet et, ensuite, on nous donne une heure pour explorer les nombreuses tâches à accomplir. Vous allez devoir réparer votre voiture, aller chercher des poules et des outils, construire un poulailler, etc.

Écoutez, c’est pas le meilleur pitch de vente au monde, mais Ranch Simulator a été nettement plus jouable que plusieurs autres démos, dont des FPS et des jeux de party. En plus, la version finale aura du multijoueur!

Le Festival des jeux Steam prend fin demain en soirée. Profitez-en!