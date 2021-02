Pour briser l’isolement à l’école, des cafés numériques virtuels

L’organisme à but non lucratif Printemps numérique avait plus d’un projet à offrir à la communauté scolaire du Québec.

D’abord, avec la société de production Pixsenses, ils ont créé Cafés numériques, un lieu virtuel auprès des écoles secondaires où les jeunes pourront communiquer et échanger entre eux. Une belle façon de briser l’isolement qui en affecte plusieurs en cette période de restrictions sociales.

L’explication donnée par le directeur général de Printemps numérique, Mehdi Benboubakeur, illustre clairement ce dont il s’agit : Inspiré de jeux vidéos, le monde virtuel offre une panoplie de possibilités. Le jeune crée son avatar, il a accès à des ateliers ludiques et interactifs et peut communiquer avec ses coéquipiers. C’est beaucoup plus dynamique et attractif que les plateformes régulières de visioconférence. Cet univers pourrait également servir comme outil d’enseignement à distance.

Le second volet à cette entreprise concerne l’éducation à vie numérique. C’est ainsi que pour la seconde édition du Mois numérique jeunesse (MNJ), le mois de février offre un rendez-vous annuel pour les 13 à 29 ans portant sur les possibilités transformatives du numérique.

Plus de 18 cafés numériques permettront aux élèves du secondaire d’explorer « le potentiel et leur intérêt pour les technologies, s’informer sur les métiers, ainsi que sur les initiatives existantes permettant d'accroître leurs compétences en littératie numérique » écrit l’auteur du communiqué.

Forte demande future

Voici des statistiques qui en disent long sur le potentiel et la demande de personnel en technologie :

La demande pour des talents qualifiés en numérique au Canada atteindra 305 000 d’ici 2023, pour un total de plus de 2 millions de travailleurs dans l’économie numérique (Conseil des technologies de l’information et des communications - octobre 2019);

On estime à 97 millions le nombre de nouveaux emplois qui émergeront des nouvelles technologies (World Economic Forum - octobre 2020);

90 % des entreprises canadiennes disent avoir été forcées par la crise sanitaire et les règles de confinement d’accélérer leur recours à des outils numériques (World Economic Forum - octobre 2020).

Pendant tout le mois, des événements se tiendront à cette occasion.

Au programme :

4 visioconférence Facebook en direct avec de jeunes personnalités inspirantes dans le domaine du numérique

18 Cafés numériques virtuels

Lancement d’un concours de création vidéo visant à promouvoir l’un des enjeux de la Charte du citoyen à l’ère du numérique

Table de concertation sur la littératie numérique

Lancement du Prix de reconnaissance Jeunesse

Autres activités jeunesse des partenaires du Printemps numérique

Pour avoir un aperçu de l’ensemble des événements qui auront lieu au cours du Mois numérique jeunesse, rendez-vous sur le lien Programmation.