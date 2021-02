Le film Sonic the Hedgehog 2 sortira en 2022

Paramount Pictures annonçait ce matin la date de sortie et le titre du prochain film de Sonic avec un petit teaser, au grand plaisir des fans de la franchise.

Sonic the Hedgehog 2 sortira le 8 avril 2022 et il risque fort probablement de mettre en vedette le personnage de Tails, si l'on se fie au design du logo et à la scène post-crédits du premier film.

La distribution du prochain film n'a pas encore été confirmée, mais on espère retrouver l'excellent Ben Schwartz dans le rôle de Sonic, ainsi que l'incomparable Jim Carrey en tant que Dr. Robotnik!