Pedro Pascal incarnera Joel dans la série The Last of Us de HBO

HBO a trouvé les deux vedettes qui incarneront Joel et Ellie dans l'adaptation de la série de jeux vidéo The Last of Us, pilotée par Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann.

Pedro Pascal, que l'on a connu dans The Mandalorian, Narcos et Game of Thrones, incarnera Joel Miller au petit écran. Le créateur de la série The Last of Us, Neil Druckmann, a lui-même annoncé la nouvelle hier soir.

Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Dans le rôle d'Ellie, on retrouvera Bella Ramsey, la jeune actrice qui a incarné Lyanna Mormont dans Game of Thrones.

AFP / Sony / Naughty Dog

Selon Deadline, la série HBO devrait être basée sur les événements du premier jeu. On devrait donc retrouver Ellie et Joel 20 ans après Outbreak Day, alors que la civilisation a presque disparu et que les villes sont infestées de violents mutants.

L'adaptation de HBO avait été annoncée en mars 2020. Pour le moment, aucune date de diffusion n'a été confirmée.

