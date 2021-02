Un concert virtuel avec Post Malone pour les 25 ans de Pokémon

Les festivités entourant le 25e anniversaire de Pokémon débuteront avec un concert virtuel gratuit de Post Malone le 27 février prochain.

Les fans pourront se connecter gratuitement au concert à partir de 19h (heure de l’Est) via le site web officiel des célébrations du 25e anniversaire. Il sera aussi possible de le visionner sur la chaîne officielle YouTube et Twitch.

«Je suis fan de Pokémon depuis longtemps, donc l'opportunité de faire le concert du Pokémon Day célébrant 25 ans est géniale», a déclaré Post Malone. La Pokémon Company s’est d'ailleurs associée à Universal Music pour l’événement.

Courtoisie The Pokémon Company

Les activités musicales ne s’arrêteront pas là pour Pokémon. Après le concert, la compagnie dévoilera ses plans concernant le P25 Music, des festivités qui s'étaleront tout au long de 2021. D’autres vedettes de la musique seront appelées à joindre leurs forces à la célébration. La participation de Katy Perry avait d'ailleurs été confirmée par Pokémon il y a quelques semaines.

D’autres événements dans les jeux

À partir du 25 février, les joueurs de Pokémon Sword et Shield pourront ajouter Pikachu dans leur collection avec un mot de passe spécial trouvable sur Pokémon.com, le site du 25e anniversaire de Pokémon, ainsi que sur les réseaux sociaux. En hommage à P25 Music, le Pikachu reçu en cadeau possèdera l’attaque «Sing».

Pour les joueurs de Pokémon GO, le 20 février sera la journée de l’événement Kanto de la Pokémon GO Tour. En achetant le billet, les joueurs auront la possibilité d’attraper les 150 Pokémon originaux.

L'aventure de Pokémon a débuté en 1996, lorsque les jeux de Game Boy Pokémon Red et Green sont sortis au Japon. Depuis, la franchise est devenue la plus lucrative dans le monde du divertissement, dépassant Star Wars et Hello Kitty, avec plus de 100 milliards de dollars récoltés depuis sa création, selon la liste des franchises médias le plus lucratives de Wikipédia.