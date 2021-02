Buffy contre les vampires: Anthony Head s’est dit «dégoûté» par les révélations sur Joss Whedon

Anthony Head, l’interprète de Rupert Giles dans Buffy contre les vampires, a été «sérieusement dégoûté» par les révélations de ses anciennes partenaires concernant le comportement qu'aurait eu sur le plateau le créateur de la série, Joss Whedon.

Charisma Carpenter et Michelle Trachtenberg ont toutes deux dénoncé la mauvaise conduite présumée de Joss Whedon en coulisses.

Charisma Carpenter l’a qualifié de «méchant», «cinglant», «toxique et cruel», l'accusant de «dresser les gens les uns contre les autres pour obtenir l'attention et l'approbation». Michelle Trachtenberg, qui était mineure pendant le tournage de la série, a également accusé Joss Whedon d'avoir eu «un comportement très inapproprié», ajoutant: «Ce qu'il a fait était très mal. Mais nous avons gagné. En survivant.»

Anthony Head a déclaré, à l'émission This Morning, qu'il était déçu de ne pas avoir été informé des problèmes des autres membres de la distribution.

«J'ai passé la majeure partie de la nuit debout à me demander ce que j'avais manqué. Ce n'est pas un homme qui dit qu'il ne l'a pas vu, et donc que ça n'est pas arrivé. Je suis dégoûté, je suis sérieusement dégoûté», a déclaré l'acteur.

Il a ensuite expliqué que l'un de ses «meilleurs souvenirs» de travail sur le plateau de Buffy était que cela lui avait donné beaucoup de «confiance», et «pas seulement le scénario, mais aussi l'atmosphère familiale sur le plateau». «Je suis vraiment triste que les gens aient vécu ces expériences. J'étais comme une figure paternelle. J'aurais préféré que quelqu'un vienne me voir pour en parler», a-t-il ajouté.

Il a aussi évoqué l’atmosphère sur un tournage. «Le message de Charisma, son premier, concernait [le spin-off] Angel, et j'étais parti depuis longtemps, mais il y a d'autres messages qui me font penser: “Comment diable n'ai-je pas su ce qui se passait?” Il y a des hauts et des bas, dans une série. Les gens ont des tempéraments, tout le monde a son caractère. J'ai entendu des gens crier sur leur équipe. Nous avons tous entendu les réalisateurs et les acteurs principaux crier», s’est-il souvenu.