Overcooked! All You Can Eat arrivera bientôt sur PS4, Xbox One, Switch et PC

Vous n’avez pas de console de nouvelle génération, mais vous voulez quand même profiter de la version revue des deux premiers Overcooked? Ce sera bientôt possible, alors que le jeu Overcooked! All You Can Eat débarquera sur PS4, Xbox One, Switch et PC le 23 mars prochain.

La compilation, qui inclut les deux volets d’Overcooked et tous les DLC, avait vu le jour sur PS5 et Xbox Series X/S en novembre dernier, mais elle n’était alors pas sortie sur d’autres plateformes.

En plus d’une fournée massive de contenu, All You Can Eat offrira aussi aux joueurs une résolution et une fréquence d’affichage améliorées, pouvant atteindre 4K et 60 images par seconde, selon la plateforme, de même que de nouvelles options d’accessibilité, notamment pour les daltoniens.

Un nouveau mode assisté permettra aussi aux cuistots un peu moins habiles (ou patients) de vivre une expérience un peu plus facile (et donc légèrement moins chaotique).

Notons par ailleurs que cette relecture du jeu coopératif proposera aussi un mode multijoueur et multiplateforme. Vous ne risquez donc pas de manquer de coéquipiers, même à distance.

Overcooked! All You Can Eat paraîtra sur PS4, Xbox One, Switch et PC le 23 mars prochain.

