Call of Duty Black Ops Cold War: la saison 2 lancée à la fin février [BANDE-ANNONCE]

Une date a enfin été annoncée pour le début de la nouvelle saison de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone et c’est très bientôt. Le 25 février marquera ainsi le début de la saison 2 avec une mise à jour gratuite.

L’annonce de la part d'Activision a par ailleurs été accompagnée d’une première cinématique pour nous mettre en appétit.

On doit donc se préparer à descendre au cœur du Triangle d’Or, en Asie du Sud-Est, avec Frank Woods et son équipe. Le groupe y pourchasse Russell Adler, disparu à la fin de la saison 1, après avoir été capturé par Stitch. Toutefois, un nouvel adversaire bloquera le chemin à l’équipe: Kapono «Naga» Vang, un trafiquant de Nova 6, qui tentera de saboter les plans de sauvetage.

La saison 2 sera déployée le 25 février gratuitement sur PC, Xbox et PlayStation.

