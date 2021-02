Mario Golf Super Rush: Mario ressortira ses bâtons de golf sur la Switch en juin

Après une pause de quelques années, Mario et ses acolytes reprendront bientôt le chemin des parcours de golf, avec Mario Golf Super Rush qui arrivera sur la Nintendo Switch le 25 juin prochain.

La firme japonaise en a fait l’annonce lors de sa présentation Nintendo Direct, mercredi, en fin d’après-midi.

Développé par Camelot, qui œuvre depuis plusieurs années sur les différents Mario Tennis et Mario Golf, le titre sera fidèle aux racines de la série et offrira un mélange de mécaniques plus ou moins «sérieuses» de golf, mêlées à un petit côté déjanté, propre aux jeux de sports de Nintendo.

Il sera notamment possible de jouer en effectuant des mouvements avec la manette Joy-Con. Les fans de modes de jeu un peu différents risquent aussi d’être servis avec Super Rush, qui proposera entre autres un mode «Speed Golf» et un mode histoire qui mettra en vedette votre propre Mii.

Pour celles et ceux qui aimeraient pratiquer leur élan d’ici la sortie en juin prochain, une démo sera offerte gratuitement après la présentation Nintendo Direct ce mercredi.

