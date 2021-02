Pam et Angela de la série The Office ont écrit un livre ensemble

Cela fait huit ans que la version américaine de la série culte The Office a diffusé son dernier épisode, mais le sitcom continue à vivre à travers les générations grâce aux sites de streaming. Deux actrices de la série raconteront bientôt dans un livre des histoires inédites du légendaire plateau de tournage.

Jenna Fischer, qui incarnait Pam dans The Office, et Angela Kinsey, qui incarnait Angela, ont lancé un podcast intitulé Office Ladies en 2019 qui connaît un succès monstre. Les deux actrices, qui sont également de meilleures amies dans la vraie vie, revisitent chaque épisode de la série The Office avec des invités et partagent des anecdotes de chaque tournage. Elles ont toutefois gardé leurs meilleures histoires pour un livre intitulé The Office BFFs: Tales of The Office from Two Best Friends Who Were There qui sera lancé l'an prochain.

« Ce livre est une opportunité d'être encore plus personnelles et aussi une opportunité d'apporter des éléments visuels à nos histoires », a confié Jenna Fischer à PEOPLE. « Nous avons tout documenté durant The Office. Alors là, on peut retourner en arrière et suivre l'évolution de notre amitié, mais aussi de la série ».

Le livre peut déjà être précommandé, mais ne verra pas le jour avant 2022. En attendant, les mordus de la série The Office peuvent écouter le podcast de Fischer et Kinsey, mais aussi celui de Brian Baumgartner (Kevin Malone), An Oral History of The Office. Bref, la folie The Office est loin d'être terminée.

