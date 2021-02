The Legend Of Zelda: Skyward Sword arrive sur la Switch

Ce n’est peut-être pas l’annonce de Zelda que vous attendiez cet après-midi, mais c’est une annonce de Zelda quand même: Nintendo sortira une version HD revue de Legend Of Zelda: Skyward Sword cet été sur la Switch.

Annoncée dans le cadre de la diffusion Nintendo Direct ce mercredi, cette refonte de Skyward Sword en HD offrira entre autres des graphismes légèrement rehaussés par rapport à la version parue sur la Wii en 2011.

Une fois de plus, on pourra utiliser des mouvements avec les manettes Joy-Con pour contrôler Link. Ce ne sera toutefois plus obligatoire, comme c’était le cas sur la Wii à l’époque. En ce sens, un schéma de contrôle traditionnel sera aussi offert, ce qui permettra notamment aux propriétaires d’une Switch Lite de profiter de l’aventure.

Prévu pour le 16 juillet prochain, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD est déjà disponible en précommande, tout comme une paire de Joy-Con spéciaux aux couleurs de la franchise, qui visent eux aussi à commémorer le 35e anniversaire de la série de jeux.

Capture d'écran YouTube

Pour d’autres annonces «festives» au sujet de Legend of Zelda, il faudra cependant être patient. Par exemple, Nintendo a précisé lors de sa présentation de mercredi que le développement de la suite de Breath of the Wild suivait son cours, mais que l’entreprise japonaise n’était encore prête à parler davantage de ce très attendu second volet.

D’ici là, il faudra donc se «contenter» de Skyward Sword!

