Toutes les annonces présentées lors du Nintendo Direct [VIDÉOS]

Nintendo nous a gâté, mercredi soir, avec une présentation de 50 minutes remplie de rebondissements et de surprises. Pèse sur Start a rassemblé toutes les annonces du Nintendo Direct ici-même.

• À lire aussi: The Legend Of Zelda: Skyward Sword arrive sur la Switch

• À lire aussi: Animal Crossing: des items thématiques de Super Mario s’ajouteront le 25 février

• À lire aussi: Mario Golf Super Rush: Mario ressortira ses bâtons de golf sur la Switch en juin

De belles surprises nous attendaient lors de cette présentation: Mario Golf revient avec un tout nouveau jeu, deux nouveaux personnages de Super Smash Bros. Ultimate se joignent au jeu de combat et même quelques nouvelles à propos de la franchise The Legend of Zelda.

Voici donc toutes les annonces qui ont été présentées lors du Nintendo Direct de mercredi soir.

Pyro et Mythra de Xenoblade Chronicles arrive dans Super Smash Bros. Ultimate

Fall Guys: Ultimate Knockout

Outer Wilds

Deux jeux de Famicon Detective Club

Samurai Warriors 5

Legend of Mana

Nouvelle bande-annonce de Monster Hunter Rise

Mario Golf: Super Rush

Tale From The Borderlands

Capcom Arcade Stadium

Stubbs The Zombie

No More Heroes 3

Neon White

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Splatoon 3

DC Super Hero Girls Teen Power

Plants vs. Zombies: Battle for the Neighborville

Miitopia

Project Triangle Strategy

Animal Crossing: New Horizons x Super Mario

Star Wars Hunters

Knockout City

Ninja Gaiden: Master Collection

Une passe d'expansion pour Hyrule Warriors: Age of Calamity

La bande-annonce finale de Bravely Default 2

SaGa Frontier Remastered

La date de sortie dévoilée pour Ghosts 'n Goblins Resurrection

Une édition physique d'Hades annoncée

Suivez-nous sur Twitch!