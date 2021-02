[VIDÉO] La bande-annonce du film Mortal Kombat est sortie et c’est sanglant à souhait

À une certaine époque, au début des années 90, le jeu vidéo Mortal Kombat était détesté par les parents, qui le trouvaient beaucoup trop violent.



On retrouvait même un avertissement sur la pochette de la cassette de Super Nintendo et le jeu était (supposément) réservé aux 13 ans et plus.

Vingt-cinq ans plus tard, les enfants férus de Sub-Zero, Scorpion ou Kitana ont grandi et ont transposé au grand écran leur vision de ce classique du jeu vidéo.

Résultat: le film Mortal Kombat prendra l’affiche dans les cinémas et sur HBO Max le 16 avril prochain.



La bande-annonce a été dévoilée ce matin et c’est une orgie de globules rouges et de plasma.

Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021



Le film est réalisé par Simon McQuoid, pour qui il s’agit d’un premier long métrage.



On aimerait vous annoncer qu’il mettra en vedette toutes vos stars préférées, mais ce n’est pas le cas.

On va être honnête: on ne connaît aucun de ces acteurs.

Ce n'est pas grave: on va quand même aller le voir au cinéma avec pas de popcorn, avec un masque et avec pas grand monde dans la salle!