Un nouveau Silent Hill serait-il développé par Bloober Team, le studio derrière The Medium?

Est-ce que Bloober Team, le studio derrière The Medium et Layers of Fear, serait en train de développer un nouveau Silent Hill? Plusieurs internautes pensent que ça pourrait être le cas.

Si la rumeur flotte depuis quelque temps, comme le rapporte VGC, c’est tout particulièrement une entrevue accordée jeudi par le PDG de l’entreprise polonaise, Piotr Babieno, qui a mis le feu aux poudres.

Lors d’une discussion avec GamesIndustry.biz, jeudi, Babieno a ainsi mentionné que Bloober Team travaillait «depuis plus d’un an» sur un autre jeu, «une autre propriété intellectuelle d’horreur», et ce, avec «un très célèbre éditeur».

«Je ne peux pas vous dire c’est qui, je ne peux pas vous dire quel est le projet, mais je suis pas mal certain que lorsque les gens vont réaliser ce sur quoi on travaille, ils vont être très excités», a affirmé le dirigeant de Bloober Team.

Cette déclaration a ainsi mené le web à spéculer une fois de plus sur le fait que l’équipe polonaise était peut-être en train d’œuvrer sur un nouveau Silent Hill, de pair avec Konami.

VGC affirme ne pas être en mesure de confirmer avec ses sources si la rumeur peut avoir un quelconque fond de vérité, mais la publication web soutient toutefois que ces mêmes sources ont laissé entendre que Konami aurait déjà confié le développement d’un volet de Silent Hill à un important studio japonais. Une annonce en ce sens pourrait même être faite au cours de l’été.

Ce faisant, si jamais Bloober Team planche également sur sa version de Silent Hill, cela pourrait vouloir dire que deux projets différents seraient en cours pour raviver la franchise d’horreur, ce qui concorderait avec des échos précédents.

Chose certaine, et on tient à vous le rappeler, il ne s’agit pour le moment que de rumeurs. Et des rumeurs de Silent Hill, il y en a une tonne depuis plusieurs mois!

Après notamment des théories autour d’Hideo Kojima, et d’autres en lien avec une déclaration récente du compositeur original de Silent Hill, il faudra donc voir si, cette fois-ci, c’est la bonne.

