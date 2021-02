Rumeur: Bethesda voudrait lancer Starfield en 2021

Le moulin à rumeurs s'emballe à propos de Starfield, la nouvelle franchise de Bethesda qui avait été annoncée en 2018. Selon des insiders, la compagnie souhaite lancer son nouveau projet cette année.

C'est un insider de ResetEra, NateDrake, qui a déclaré, dans une discussion sur un potentiel événement de Microsoft et Bethesda, qu'il y avait «un grand espoir et un grand désir de sortir Starfield cette année», selon GamesRadar.

Selon cette source, à la fin de 2020, l'objectif était toujours de sortir Starfield en 2021.

Il faut donc prendre ces commentaires avec un grain de sel, mais NateDrake s'est démarqué par le passé avec la véracité de ses commentaires concernant les horaires de diffusions spéciales et même des listes de jeux qui n'étaient pas encore annoncés.

Dévoilement officiel de Starfield

Sinon, tout ce que l'on sait à propos de Starfield pour le moment, c'est qu'il s'agit d'une nouvelle franchise de Bethesda qui a été annoncée en 2018. Par son nom et son teaser, on imagine qu'il y aura un élément spatial, mais ça s'arrête là. Pas très juicy comme détails, mais on est optimistes!

Il sera intéressant de voir si le studio compte réellement faire un événement bientôt avec Microsoft, qui vient tout juste d'acheter ZeniMax Media, la société mère de Bethesda. Qu'est-ce que ça voudra dire pour les joueurs? Et est-ce le bon moment pour en dire plus sur Starfield? À suivre!

