Google dévoile six nouvelles fonctions pour Android

Google a annoncé ƒ l'arrivée de nouvelles fonctions sur Android, notamment un nouvel outil de vérification des mots de passe, un moyen de programmer vos textes, ainsi que d'autres améliorations apportées à des applis comme TalkBack, Maps, Assistant et Android Auto. Cette version est la plus récente d'une série de petites mises à jour d'iOS qui s’intercalent entre les refontes majeures.

Password Checkup

Commençons par la fonction de sécurité Password Checkup disponible sur les appareils Android9 ou plus récents. Sur Android, vous pouvez enregistrer les mots de passe sur votre compte Google, ce qui vous permet de vous connecter plus rapidement et plus facilement à vos applications et services grâce à Autofill.

Désormais, lorsque vous saisissez un mot de passe dans une application sur votre téléphone en utilisant la fonction de remplissage automatique, Google vérifiera ces informations d'identification par rapport à une liste de mots de passe compromis connus, c'est-à-dire des mots de passe qui ont potentiellement déjà été volés et publiés sur le web. Si vos informations d'identification figurent sur l'une de ces listes, vous serez prévenu afin de le modifier.

Plus d’informations sur ce lien.

L’envoi planifié dans Messages

Avec la fonction de planification de Messages, vous pouvez écrire un message maintenant et l’envoyer plus tard au moment jugé opportun. Par exemple, on l’utilise pour éviter les conflits de fuseau horaire ou pour simplement s’assurer que le message arrive le lundi matin plutôt que samedi ou dimanche.

Votre courriel peut être planifié. Après avoir écrit votre message, il suffit de maintenir le bouton d’envoi enfoncé pour choisir une date et une heure de remise.

Nouveau TalkBack

Conçue pour les gens aveugles et malvoyants, TalkBack est une fonction pour lire à voix haute les notifications, les applications et autres contenus de l'appareil.

Ceux-ci peuvent contrôler ce dernier à l’aide de nouveaux gestes multidoigts plus intuitifs. Des commandes de lecture ont été ajoutées, ainsi qu’un clavier en braille et des menus personnalisables.

On trouve TalkBack en téléchargeant la suite d’Outils d’accessibilité Android sur la boutique Google Play.

En faire plus sans les mains avec l’Assistant Google

Avec cette mise à jour d’Android, Google veut faciliter l’utilisation de la fonction mains libres pour faire des appels, régler des minuteries ou des alarmes et faire jouer de la musique.

Par exemple, même si l’appareil est verrouillé et à des mètres de vous, il suffira de lancer la commande vocale «Hé Google», suivie de votre demande comme «règle une alarme», «joue de la musique pop sur Spotify», etc.

Pour tirer le meilleur parti de l'Assistant lorsque votre téléphone est verrouillé, il suffit d'activer l'option «Verrouiller les résultats personnels de l'écran» dans les paramètres de l'Assistant et de dire «Hé Google» pour envoyer des messages textes et faire des appels.

Mode sombre sur Google Maps

Avec des couleurs inversées, le mode sombre gagne en popularité pour réduire la fatigue des yeux et, sur les appareils mobiles, pour réduire la consommation électrique de l’écran.

Pour l’activer, allez dans Paramètres, tapez Thème, puis sélectionnez le mode sombre.

Android Auto amélioré

La nouvelle interface Android Auto offre des fonds d’écran personnalisés et même des jeux à commandes vocales pour divertir la famille pendant les longs trajets.

De nouveaux raccourcis ont été ajoutés à l’écran d’accueil pour accéder rapidement à vos contacts, à la météo. Et pour les voitures équipées d’écran large, il est dorénavant possible de partager l’affichage en deux sections, une pour la navigation sur Google Maps et l’autre pour les commandes de musique.

Ces fonctions Android Auto seront disponibles dans les prochains jours sur les téléphones fonctionnant sous Android 6.0 ou une version plus récente, si la voiture est compatible.

Véhicules et autoradios compatibles avec Android Auto.