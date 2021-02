Il y aura un jeu vidéo de Goldorak

L’éditeur français Microids a officiellement annoncé, sur le site japonais 4Gamer.net, qu'un jeu mettant en vedette Goldorak serait produit pour consoles et PC. Le projet, pour l'instant, se nomme UFO Robot Grendizer.

Les informations à propos du jeu sont encore très partielles, mais Microids affirme avoir négocié l’adaptation en jeu vidéo avec Dynamic Planning, la maison de production fondée par Go Nagai, auteur du manga. Microids a finalement reçu sa bénédiction et le feu vert pour entamer le projet.

On retrouvera le prince Actarus et son robot Goldorak dans cette histoire «touchante» et pleine de «bravoure, d’action et de trahison», lit-on dans le communiqué.

«En développant ce titre, nous espérons faire un jeu dont les fans de la première heure seront satisfaits. Notre équipe de production donnera tout ce qu'elle a à offrir pour faire un jeu fidèle à l'essence de l'œuvre originale», a commenté Stéphane Longeard, PDG de Microids. Il n’a pas précisé, toutefois, quel studio se chargerait du développement du jeu.

Goldorak était particulièrement populaire en France, ayant été, en 1978, la première émission d'anime diffusée à la télévision française. Go Nagai a même reçu la médaille de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres à la Japan Expo tenue à Paris en juillet 2019.

Microids est connu pour ses adaptations, en jeu vidéo, de bandes dessinées populaires comme Tintin, Astérix ou Les Schtroumpfs.

Le nouveau jeu d'action Goldorak est prévu pour PC et consoles. Plus de détails sur le jeu, incluant son titre officiel, seront révélés dans les prochains jours.

