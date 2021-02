Marvel: le titre de Spider-Man 3 est enfin dévoilé

Spider-Man 3 sortira en salles à Noël et portera le titre officiel de Spider-Man: No Way Home.

C’est dans une vidéo publiée aujourd’hui sur le compte Twitter du film, dans laquelle on voit Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon, que le titre du prochain film Spider-Man a été dévoilé.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Spider-Man: No Way Home est encore en tournage, mais avec la sortie prévue pour la fin de l'année, ça nous fait croire que la fin de la production approche à grands pas.

Spéculations sur l’histoire

On ne connaît pas encore les détails de l’histoire entourant le prochain opus, mais ça risque d’être l’un des projets les plus intéressants de la phase 4 de l’univers cinématographique de Marvel. Une chose est certaine, les fans n’ont pas perdu de temps à spéculer et pondre des théories autour du titre nouvellement révélé.

Selon les spéculations entourant le choix du titre, le film pourrait se concentrer sur un multiunivers. Il est donc tout à fait possible que Peter Parker, joué par Tom Holland, se retrouve dans un monde différent ou une chronologie différente. D’autres théories parlent aussi que les Peter Parker, joués par Tobey Maguire et Andrew Garfield, pourraient lui venir en aide dans No Way Home.

Capture d’écran Marvel Studios

La sortie de Spider-Man: No Way Home est prévue pour Noël et en salles de cinéma uniquement.

