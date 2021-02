Ryan Reynolds coupe court aux rumeurs sur le retour de Green Lantern

Ryan Reynolds a mis un terme aux spéculations selon lesquelles il reprendrait son personnage de Green Lantern pour le Justice League de Zack Snyder. L'acteur canadien a joué le rôle de Hal Jordan et de son alter ego dans le film de superhéros de 2011, réalisé par Martin Campbell, et le film a été un tel flop au box-office que tout projet de suite a été abandonné.

Les rumeurs concernant son retour sous les traits du personnage de DC Comics ont commencé lundi (21 février) lorsque Vanity Fair a publié une interview de Zack Snyder et de sa femme, Deborah. Au cours de la discussion, le cinéaste a parlé de la nouvelle version très attendue de la superproduction de 2017, et dans l'entretien, le cinéaste évoque «un cameo de superhéros qui va époustoufler les fans les plus exigeants».

De quoi attiser toutes les spéculations des fans, mais Ryan Reynolds est formel: il n'a pas tourné pour Zack Snyder. «Ce n'est pas moi. Mais ce serait génial que Hal revienne. Peut-être que c'est un autre Green Lantern? Mais pour moi, le costume reste dans le placard. Je veux dire, l'ordinateur», a-t-il tweeté en faisant référence aux effets spéciaux du film qui ont été très critiqués.

La version de Justice League remodelée par Zack Snyder doit être diffusée sur HBO Max le 18 mars.