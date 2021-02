Final Fantasy VII Remake aura sa version PS5 en juin avec du nouveau contenu [VIDÉO]

La présentation State of Play de jeudi n’était peut-être pas riche en annonces surprenantes de PlayStation, mais on y a tout de même dévoilé quelque chose que plusieurs attendaient: une version de Final Fantasy VII Remake revue et améliorée pour la PS5.

Intitulée Final Fantasy VII Remake Intergrade, celle-ci sera disponible dès le 10 juin prochain et proposera des améliorations visuelles, de même que du nouveau contenu, sous la forme notamment d’un segment d’histoire inédit mettant en vedette Yuffie.

Si vous détenez la version PS4 de Final Fantasy VII Remake, il sera possible d’obtenir la mise à niveau gratuitement.

