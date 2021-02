Monster Hunter Rise sortira sur PC

Monster Hunter Rise ne sera plus une exclusivité Nintendo Switch. Le nouveau jeu arrivera éventuellement sur PC, en début d’année 2022. C’est ce qu'a révélé le producteur Ryozo Tsujimoto lors d’une entrevue donnée à IGN Japon.

«Nous avons reçu beaucoup de demandes pour une version PC de Monster Hunter Rise, en particulier de la part de joueurs étrangers, et nous avons donc décidé de développer une version pour PC, que nous avons l'intention de sortir début 2022», a-t-il révélé en entrevue.

On peut d’ailleurs noter que le site officiel de Monster Hunter Rise indique désormais que le jeu sera disponible sur Steam en 2022.

Cette version étant encore en développement, on ne dispose pour l'instant d'aucune information supplémentaire à son sujet. Il faudra donc être patient.

Un succès monstre

Monster Hunter: World et son expansion Iceborne ont apporté à la série un succès mondial, avec plus de 16,1 millions d'unités vendues dans le monde entier et 6 millions de ventes supplémentaires pour Iceborne.

C’est donc très positif de voir que Capcom pense à ses joueurs sur PC et les autres plateformes, qui ont été très réceptifs à la franchise.

Monster Hunter Rise sortira sur Nintendo Switch le 26 mars prochain.

