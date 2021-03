Star Wars: un fou rire a coûté un rôle à Tom Holland

Tom Holland est passé à côté d'un rôle dans Star Wars: The Force Awakens parce qu'il a ri tout au long de son audition.

L'acteur britannique avait déjà passé «quatre ou cinq auditions» pour le rôle de Finn quand il a perdu son sang-froid devant les directeurs de casting en essayant de jouer avec une femme incarnant un drone.

«Je me souviens avoir fait cette scène avec cette dame, la pauvre, et elle n'était qu'un drone, a-t-il déclaré à Backstage. Alors je disais des trucs du genre: "Il faut retourner au vaisseau!" et elle répondait: "Bleep, bloop. bloop, bleep, bloop", a-t-il raconté. Je ne pouvais tout simplement pas m'arrêter de rire. Je trouvais ça tellement drôle. Et je me sentais vraiment mal, parce qu'elle essayait vraiment d'être un androïde ou un drone convaincant, peu importe son nom, a-t-il poursuivi. De toute évidence, je n’ai pas eu le rôle. Ce n’était pas mon meilleur moment.»

C'est finalement John Boyega qui a décroché le rôle de Finn.

Tom Holland, qui a ensuite tenu le rôle de Spider-Man, a déclaré qu'il avait appris à affronter le rejet avec l'aide de son père.

«Mon père m'a demandé de m'asseoir et nous avons parlé de la gestion du rejet. Il a dû faire face au rejet toute sa vie au cours de sa carrière, et il a été vraiment gentil et a dit: ''Mon fils, ça fait partie du succès. Si tu gagnes chaque fois, gagner devient comme perdre". C’est comme si au golf, je jouais des trous en quatre coups sous la normale tous les jours, ça deviendrait vraiment ennuyeux. Tu dois perdre pour que la victoire ressemble à une victoire», a-t-il ajouté.

