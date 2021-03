Lupita Nyong'o va produire la première série animée de super-héros d'Afrique, après avoir signé pour la franchise Super Sema créée par la société Kukua, basée à Nairobi (Kenya), sur YouTube Originals. La série sera mise en ligne lundi le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Lupita Nyong'o, qui est actionnaire de Kukua, interprétera un personnage de la série. « Je partage l'objectif de Kukua de donner du pouvoir aux enfants par le biais d'histoires inspirantes qui mettent en scène des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Je suis ravie de faire partie de cette équipe de créateurs talentueux et féminins. En tant que Kenyane, je ne pourrais pas être plus fière de l'introduction de Super Sema dans le monde et des opportunités que Kukua offre à notre communauté créative locale pour produire des divertissements qui reflètent notre culture », a déclaré la star à Deadline.

Super Sema a été écrit par Claudia Lloyd, quatre fois lauréate aux BAFTA, et réalisé par Lynne Southerland, la première femme afro-américaine réalisatrice pour Disney.