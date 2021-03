Vers des ventes record de PC en 2021

Il devrait se vendre pas moins de 96,4 millions d'ordinateurs dans les régions de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique en 2021, soit une progression spectaculaire de 16% par rapport à 2020, selon le cabinet IDC. Les années suivantes devraient afficher des chiffres de ventes à la baisse, hormis celles des ultraportables et des PC convertibles.

La demande devrait en effet être encore très forte durant toute l'année, face à une crise sanitaire toujours bien présente et le besoin de disposer, chez soi, d'un matériel performant et renouvelé. IDC s'attend même à une hausse de près de 40% rien qu'au 1er trimestre.

Rien qu'en Europe, le marché des ordinateurs (portables et de bureau) pour professionnels devrait croître de 25% au 1er trimestre et afficher une forte croissance à deux chiffres jusqu'au troisième trimestre de l'année inclus, soutenu par de grands appels d'offres des entreprises pour équiper leurs employés en télétravail. Du côté des particuliers, cela devrait même être encore plus spectaculaire avec une hausse historique de 60% au 1er trimestre.

A terme, les ventes retrouveront un niveau plus classique, mais les ultraportables et les PC convertibles devraient continuer à se vendre de plus en plus jusqu'en 2025.

