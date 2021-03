Les plus grandes héroïnes de l’histoire des jeux vidéo

Aujourd'hui, on célèbre les femmes badass du jeu vidéo qui ont marqué nos vies de gameuses et gameurs. Elles ont des histoires complexes, des aventures palpitantes et même si elles sont virtuelles, elles nous inspirent quand même énormément!

*Cet article a été publié originalement en 2018.

Jade (Beyond Good & Evil)

Ubisoft

Jade est l’héroïne de Beyond Good & Evil et une reporter sans peur qui a eu une enfance difficile, marquée par la guerre. En plus de veiller sur des orphelins, elle botte des fesses et contribue à la fin des affrontements sur la planète Hillys.

Senua (Hellblade: Senua's Sacrifice)

Ninja Theory

Déjà que la trame narrative est intéressante (c’est au tour de la guerrière de s’aventurer littéralement en enfer pour secourir l’âme de son amoureux), la métaphore derrière le jeu est également intéressante.

En plus de combattre les forces infernales, Senua doit également faire face à ses propres épreuves de santé mentale. Un personnage complexe, donc, et qui —au risque de se répéter— ose combattre l’enfer!

Elissa Steamer (plusieurs éditions de Tony Hawk’s Pro Skater)

Oui, Elissa Steamer est une professionnelle du skate dans la vraie vie, en chair et en os, MAIS, plusieurs joueurs ont quand même appris son existence, voire l’existence de skateboardeuses pro, en jouant à Tony Hawk’s Pro Skater. Merci Elissa!

The Boss (Metal Gear Solid 3: Snake Eater)

Konami

Soldate redoutable, The Boss est l’antagoniste de Snake Eater et, surtout, son personnage le plus mémorable.

En plus de son parcours tragique, ce qu’on retient du Boss, c’est la complexité du personnage, ainsi que l’impression qu’elle laisse à notre héros, voire aux fans de la saga Metal Gear.

Celes Chere (Final Fantasy VI)

Square

Bien que la saga Final Fantasy compte plusieurs héroïnes remarquables, Celes se distingue du lot par sa trame narrative digne d’un roman.

Tout d’abord générale de l’armée de l’Empire, elle va finalement se joindre à la résistance. Côté personnalité, Celes est la définition même de l’indépendance. Un personnage aussi fier que fort, donc!

Kerrigan (StarCraft)

Blizzard Entertainment

Ah! Kerrigan! L’évoquer pince encore le coeur des fans de StarCraft.

Tout d’abord soldate d’élite incroyablement compétente, Kerrigan passe du côté des ennemis après une mission qui tourne mal et devient ensuite une antagoniste particulièrement coriace.

Un personnage complexe, donc, mais qui casse des mâchoires... des deux côtés de la tranchée!

Princesse Peach (Super Mario)

Nintendo

Peach assomme ses adversaires à coup de poêle à frire dans les jeux Smash. Ça en dit beaucoup avec si peu, et on adore ça.

Ellie (The Last Of Us)

Naughty Dog

L'univers de Last of Us comprend plusieurs femmes fortes et dévouées qui survivent dans des circonstances complètement impossibles à imaginer. Tout a commencé avec Ellie, une jeune ado un peu comique et pas mal plus courageuse que nous.

Elle nous a fait verser quelques larmes et rire dans le premier jeu de la série, mais, dans The Last of Us II, on a suivi sa quête de vengeance jusqu'au bout. Ça n'a pas toujours été facile, et l'aventure est parfois impitoyable envers le joueur, mais on ne va jamais oublier l'histoire d'Ellie.

Chun-Li (les jeux Street Fighter)

Notons la complexité du personnage qui peut autant être stoïque pendant un combat que gamine à souhait lorsqu’elle célèbre une victoire. Chun-Li fait ce qu'elle veut.

Sadie Adler (Red Dead Redemption II)

Rockstar

On ne veut pas trop dévoiler de détails sur l'histoire de Sadie Adler dans Red Dead Redemption II parce qu'elle est franchement fascinante. Disons seulement que Sadie a dû s'adapter à des circonstances totalement cruelles de la vie et qu'elle se transforme en véritable héroïne. On aimerait bien un jeu où elle incarne le personnage principal!

Lara Croft (Tomb Raider)

Curieuse, courageuse, passionnée, indépendante. Lara Croft a été l'une des premières héroïnes du gaming à rejoindre le grand public, d’où les trois films misant sur elle. On était très heureuses du reboot de la série Tomb Raider et on a hâte de voir ce qui s'en vient pour cette franchise.

Zelda (The Legend of Zelda)

Nintendo

Il faut dire que le personnage de Zelda a beaucoup évolué au fil des années. De princesse à sauver à guerrière, magicienne, voire ninja et pirate (son alter ego Sheik en témoigne), Zelda a joué différents rôles complexes au fil de la saga.

Aussi à noter: la série de jeux porte son nom. Faut quand même le faire!

Samus Aran (Metroid)

Nintendo

La chasseuse de prime de l’espace est légendaire. Dès 1986, Samus Aran contribuait à briser le cliché voulant qu’un personnage féminin de jeu vidéo ne soit bon qu’à être sauvée.

Des décennies plus tard, la guerrière —également reconnue pour son armure orange plutôt que pour des tenues révélatrices— est maintenant une figure de proue de l’univers Nintendo.

Jill Valentine (Resident Evil)

Capcom

Jill Valentine l'une des protagonistes les plus connues de l'univers du jeu vidéo. Experte en bombes au sang-froid, Jill pourrait certainement nous aider à survivre à l'apocalypse de zombies.

Bayonetta

Nintendo / SEGA

Ce que Bayonetta dégage le plus, c'est de la confiance. Elle est fière de sa force, de sa sexualité et elle sait comment prendre sa place. Et les jeux Bayonetta sont tout simplement bons!

Sa conceptrice, Mari Shimazaki, a aussi travaillé sur la franchise SoulCalibur.

Aloy (Horizon Zero Dawn)

Guerrilla Games

2021 annonce le retour d'Aloy, la protagoniste et chasseuse de machines de Horizon Zero Dawn, dans un tout nouveau jeu prévu pour les consoles PS4 et PS5. Aloy est un peu mystérieuse, indépendante et douée. Guerrilla Games a réussi à créer une nouvelle franchise à succès et c'est en partie grâce à l'excellente histoire d'Aloy.

Évidemment, il y a plein d'autres de femmes extraordinaires dans l'univers du jeu vidéo. Tracer, Yennefer, Clementine, Commander Shepard, Tifa, Sonya Blade et plus. On a hâte de pouvoir croiser d'autres héroïnes dans les jeux prévus pour les prochaines années!

s