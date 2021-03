Cette «Batmobile» pourrait être la vôtre

Une réplique grandeur nature de la Batmobile, celle-là même qui apparaît dans les films Batman et Batman Returns, de Tim Burton, sera proposée à la vente par la maison Bonhams le samedi 20 mars 2021. Son prix est estimé entre 28 000$ et 42 000$ US.

Le modèle mis en vente a été construit il y a quelques années par la société britannique Z Cars, sur la base d’une Ford Mustang de 1965. La sportive originale a été dotée d’un châssis de type space frame et d’une carrosserie en fibre de verre. Le tout est propulsé par un V8 Chevrolet de 5,7 litres et de 380 chevaux. L’intérieur est également fidèle à l’habitacle mis au point par le superhéros. Attention toutefois: si les boutons demeurent, aucun gadget n’a été installé sur la voiture.

Avec ses 6,7 m de long, cette «Batmobile» a été réalisée sur le modèle de celle qui apparaît dans les deux films de Tim Burton consacrés à l’homme chauve-souris. À noter qu’elle est homologuée pour rouler sur la route (du moins en Angleterre).

Cette réplique sera vendue dans le cadre d’une vente rassemblant une centaine de voitures, le 20 mars 2021. Il est bien sûr possible d’enchérir en ligne sur le site de Bonhams si vous souhaitez l’acquérir.

