Deux partenariats pour encourager l’intérêt des filles envers les sciences et la technologie

Square Enix Montréal annonce son soutien financier aux Scientifines et à Technovation Montréal, deux organismes québécois oeuvrant à renforcer l'intérêt des filles âgées de 8 à 18 ans pour les sciences et la technologie.

Cette initiative du studio gaming Square Enix Montréal a été lancée en collaboration avec le Mouvement montréalais Les Filles & et le code de Concertation Montréal. L'objectif est de contribuer à la promotion des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) auprès des jeunes filles, tout en encourageant la persévérance scolaire et en renforçant l'estime de soi.

Le soutien de Square Enix Montréal contribuera à rendre les programmes accessibles à plus de participantes.

Les Scientifines offre aux jeunes filles de 8 à 17 ans de quartiers défavorisés des programmes qui incluent l'aide aux devoirs, des activités scientifiques variées et de l’accompagnement pour le développement de projets d’expo-sciences.

Technovation Montréal est une compétition internationale de création d'applications mobiles qui vise à développer les compétences technologiques et entrepreneuriales chez les filles de 10 à 18 ans.

« Grâce à ce nouveau partenariat, nous serons en mesure d’accompagner un groupe de plus, soit 10 filles, deux soirs par semaine après l’école, en leur offrant une période de soutien scolaire et des activités de sciences amusantes et enrichissantes. Encourager les filles à s’intéresser aux STIM, les inciter à choisir d’étudier les sciences et à poursuivre une carrière dans ces domaines, est au coeur de notre mission depuis plus de 30 ans... et Square Enix Montréal va nous permettre de continuer de rejoindre encore plus de filles », déclare Valérie Bilodeau, Directrice générale, Les Scientifines.

