Le studio québécois Tribute Games annonce Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Le studio québécois Tribute Games et l’éditeur Dotemu, en partenariat avec Nickelodeon, annoncent le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

• À lire aussi: Bethesda appartient maintenant officiellement à Microsoft, certains jeux sortiront exclusivement sur Xbox et PC

• À lire aussi: 20 gâteaux geek à essayer de reproduire pour votre anniversaire

Une toute première bande-annonce du jeu mise en ligne aujourd’hui fait déjà fureur sur le web, ayant accumulé plus de 150 000 vues en quelques heures.

Bande-annonce Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Le jeu sera un beat'em up inspiré des classiques de la franchise, dont Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time sorti sur arcade et NES. Le quatuor iconique formé de Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo sera de retour dans cette aventure pixel art.

Voici la description du jeu indiquée dans le communiqué envoyé aux médias:

« Bebop et Rocksteady mettent une nouvelle fois toute leur "intelligence" au service du dernier plan de Shredder et Krang dans Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. C’est l’occasion pour les quatre facétieux reptiles à carapace de visiter les lieux emblématiques de la licence TMNT pour contrecarrer le projet diabolique de leurs ennemis jurés. Avec leurs nouveaux pouvoirs ravageurs inspirés des grands classiques du jeu d’action, les quatre tortues d’enfer se lancent dans une virée tumultueuse et frénétique contre le Clan Foot qui les mènera des égouts putrides de New York aux quartiers sombres de Big Apple, jusque dans l’éprouvante Dimension X. »

Voici quelques captures d'écran du jeu!

Courtoisie Tribute Games et Dotemu

Courtoisie Tribute Games et Dotemu

Courtoisie Tribute Games et Dotemu

Courtoisie Tribute Games et Dotemu

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est le mariage de deux experts en jeux rétro: Dotemu est un développeur et éditeur réputé pour ses portages fidèles, ses remakes et ses suites de licences chéries du jeu vidéo comme Streets of Rage 4, le très attendu Windjammers 2, ou encore Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Tribute Games est le studio derrière les excellents jeux Panzer Paladin, Flinthook et Mercenary Kings, des titres qui offrent une expérience diablement rétro à des mécaniques résolument modernes.

Pour le moment, une date de sortie n’a pas été dévoilée, mais le jeu est prévu pour consoles et PC.

s