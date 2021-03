Seigneur des anneaux: Andy Serkis se déplaçait à quatre pattes sur le plateau pour rester dans le personnage de Gollum

Andy Serkis s'est promené à quatre pattes pendant le tournage de la trilogie du Seigneur des anneaux pour rester dans son personnage de Gollum.

L'acteur britannique a donné vie à la créature rongée par le pouvoir de l'anneau, grâce à la technique de capture de mouvement, et a admis qu'il avait opté pour une méthode originale pour rester dans l’esprit de son personnage.

«Je marchais à quatre pattes lorsqu'on tournait Le Seigneur des anneaux, a-t-il expliqué à The Guardian. J'ai passé beaucoup de temps à me préparer à ça. Je partais me promener à quatre pattes pendant des heures. J'étais parfois en contact avec d'autres personnes, alors je devais juste faire semblant de chercher quelque chose.»

L'acteur a également déclaré qu'il était heureux que le rôle du Seigneur des anneaux lui soit venu relativement tard dans sa vie, car il n'aurait pas été en mesure de faire face à la renommée qui a suivi la sortie des films s'il avait été plus jeune.

«J'avais la trentaine quand tout a explosé, a-t-il expliqué. Je suis reconnaissant que ce soit arrivé quand c'est arrivé. C'était une période extraordinaire; tant de choses sont sorties de cette expérience et que cela me plaise ou non, ce rôle m'accompagne au quotidien. Il ne disparaîtra jamais.»

Andy Serkis retrouvera bientôt ses camarades du Seigneur des anneaux pour une série de discussions en ligne avec Stephen Colbert, visant à amasser des fonds pour les cinémas en difficulté à la suite de la pandémie de COVID-19. Son entretien, qui aura lieu le 8 avril, mettra en vedette Peter Jackson et Ian McKellen.

