Énorme mise à jour gratuite d'Animal Crossing: New Horizons pour son premier anniversaire

Est-ce que vous jouez encore à Animal Crossing: New Horizons?

Le jeu avait été un réel baume pour l'âme en mars 2020, alors que la situation mondiale devenait de plus en plus difficile en raison de la pandémie. Animal Crossing: New Horizons permettait aux joueurs de s'évader sur une île paradisiaque pleine de bonheur et de soleil.

Un an plus tard, Nintendo souligne l'anniversaire de l'excellent jeu avec une mise à jour gratuite, et c'est peut-être l'occasion d'y retourner. Parce que de la douceur, on en a encore besoin.

Voici ce qui fera partie de la mise à jour gratuite d'Animal Crossing: New Horizons prévue pour le 18 mars 2021!

Un gâteau pour l'anniversaire du jeu

Nook Inc. a préparé un beau gros gâteau que vous allez recevoir par la poste. La poste virtuelle de votre île, bien entendu.

Custom Design Pro Editor +

L'application de design sur votre NookPhone aura une mise à jour, téléchargeable à partir du Nook Stop avec des Nook Miles. Il y aura 50 cases supplémentaires pour vos designs, que vous pourrez utiliser afin de personnaliser des drapeaux, des parapluies, des uchiwas et des cadres à photos.

Custom Design Portal

Il sera maintenant possible d'utiliser Custom Design Portal des soeurs Doigts de Fée à partir de votre NookPhone.

Accessoires saisonniers

Le printemps arrive enfin dans Animal Crossing et sera célébré avec de nouveaux accessoires. Dans le cadre du poisson d'avril, il y aura des coussins péteurs («whoopee cushions») sur la boutique Nook Shopping du 26 mars au 1er avril. Pour péter, oui.

Durant le mois d'avril, les soeurs Doigts de Fée vont vendre des vêtements pour le bal des finissants. La boutique Nook Shopping aura plein d'accessoires pour tenir un bal virtuel, aussi!

Island tour Creator

Dès le 23 mars, pour un temps limité, vous allez pouvoir utiliser des captures photo et vidéo de votre île afin de préparer une bande-annonce pour celle-ci. C'est le temps de faire le ménage de votre île et de lui faire une belle publicité!

