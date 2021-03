Jade Raymond fonde Haven Studios à Montréal et développera une franchise pour PlayStation

Après un passage qui s’est terminé abruptement chez Google Stadia, Jade Raymond est déjà de retour au-devant de la scène, alors que la productrice québécoise a annoncé mardi la fondation de Haven Entertainment Studios, basé à Montréal.

• À lire aussi: Google Stadia ferme ses studios de développement

Le nouveau studio indépendant, que Raymond dirigera, va bénéficier entre autres d’un investissement de Sony Interactive Entertainment pour développer un premier projet exclusif à PlayStation.

«Rien ne me fait plus plaisir que de revenir aux sources avec une équipe talentueuse sur cette nouvelle franchise, a souligné Raymond dans un communiqué de presse. Lancer un studio indépendant soutenu par Sony Interactive Entertainment nous permet de repousser nos limites, avec l’appui d’un éditeur qui comprend le processus créatif lié à la création des jeux et qui est renommé pour la qualité de ses produits et son respect des joueurs.»

«Nous connaissons les défis et les récompenses inhérents à la formation d’équipes créatives, et Jade a énormément d’expérience à la tête des plus grosses franchises de jeux. Nous sommes très confiants quant à l’avenir de Haven Studios et de son premier projet, actuellement en cours de développement», a pour sa part commenté Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios.

Toujours selon les informations envoyées aux médias, Haven Studios réunira une «équipe d’envergure internationale avec plus de dix ans d’expérience sur des jeux et franchises ultrapopulaires».

Et comme son nom l’indique, l’entreprise dit vouloir développer des jeux qui «seront de véritables havres pour les joueurs, leur donnant l’occasion de se divertir, de s’exprimer et d’appartenir à une véritable communauté».

«Cet aspect se retrouvera également dans toute l’équipe, qui défendra la transparence et le respect mutuel», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué.

Notons qu’aucun détail n’a encore fait surface au sujet de la franchise développée par Haven Studios, si ce n’est qu’elle sera exclusive aux consoles de Sony.

Originaire de Montréal, Jade Raymond était jusqu’à tout récemment la dirigeante de Stadia Games and Entertainment, qui avait notamment une équipe dans la métropole québécoise. Son départ, annoncé au début février, avait coïncidé avec la fermeture des studios de développement de jeux de Google Stadia, fondés une vingtaine de mois à peine plus tôt.

Par le passé, Raymond a entre autres contribué à la création d’Assassin’s Creed du côté d’Ubisoft, avant de lancer l’antenne torontoise de la multinationale française. Elle avait par la suite fondé le studio montréalais Motive Studios, en collaboration avec Electronic Arts.

