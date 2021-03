Outriders sur la Game Pass dès sa sortie

Il n’y a pas que les exclusivités de Microsoft qui arrivent dès le jour un sur la Xbox Game Pass! Le 1er avril prochain, ce sera aussi le cas du prochain titre de Square Enix, Outriders.

Le shooter à la troisième personne, qui mêle également des éléments de RPG et de looting, sera ainsi disponible sur le service de jeu sur demande de Microsoft dès sa sortie, pour les utilisateurs sur consoles ou Android.

L’entreprise de Redmond en a fait l’annonce lundi matin dans un billet de blogue.

Soulignons que pour celles et ceux qui ont précommandé le jeu sur Xbox, mais qui souhaiteraient plutôt y jouer par le biais de la Game Pass, il est encore possible d’annuler sa commande et de recevoir un remboursement, et ce, jusqu’à 10 jours avant la parution du titre.

Par ailleurs, si Outriders vous fait de l’œil et que vous jouez sur une autre plateforme que la Xbox, soyez sans crainte, le jeu développé par People Can Fly débarquera également sur PS4, PS5, PC et Stadia. Il faudra toutefois l’acheter... à l’ancienne!

